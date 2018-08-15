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К убийству экс-депутата в Сумах может быть причастна его жена – полиция

Киев • УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Одна из рабочих версий убийства бывшего депутата Сумского горсовета Анатолия Жука, которую рассматривает следствие, - к преступлению может быть причастна его жена. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

К убийству экс-депутата в Сумах может быть причастна его жена – полиция

"Одна из версий - к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей", - проинформировал Аброськин.

Сейчас женщину объявили в розыск. Кроме того, первый заместитель главы Нацполиции отметил, что следствие рассматривает несколько версий преступления. В частности, версию заказного убийства, а также из-за общественной деятельности погибшего.

Напомним, в полицию поступили заявления от близких об исчезновении жены, дочери и водителя бывшего депутата Анатолия Жука, который накануне был найден мертвым в Сумах. Из-за их исчезновения полиция открыла производство.

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