К убийству экс-депутата в Сумах может быть причастна его жена – полиция

"Одна из версий - к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей", - проинформировал Аброськин.

Сейчас женщину объявили в розыск. Кроме того, первый заместитель главы Нацполиции отметил, что следствие рассматривает несколько версий преступления. В частности, версию заказного убийства, а также из-за общественной деятельности погибшего.

Напомним, в полицию поступили заявления от близких об исчезновении жены, дочери и водителя бывшего депутата Анатолия Жука, который накануне был найден мертвым в Сумах. Из-за их исчезновения полиция открыла производство.