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До вбивства екс-депутата у Сумах може бути причетна його дружина – поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Одна з робочих версій вбивства колишнього депутата Сумської міськради Анатолія Жука, яку розглядає слідство, - до злочину може бути причетна його дружина. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.

До вбивства екс-депутата у Сумах може бути причетна його дружина – поліція

"Одна із версій - до вбивства екс-депутата може бути причетна його дружина. Після першого допиту вона зникла, її місцеперебування невідоме. Також зникла її донька та водій. Зараз ми проводимо активні оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцеперебування цих людей", - проінформував Аброськін.

Наразі жінку оголошено у розшук. Крім того, перший заступник голови Нацполіції зазначив, що слідство розглядає кілька версій злочину. Зокрема, версію вбивства на замовлення, а також через громадську діяльність загиблого.

Нагадаємо, до поліції надійшли заяви від близьких про зникнення дружини, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого напередодні знайшли мертвим у Сумах. Через їх зникнення поліція відкрила провадження.

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