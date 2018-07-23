К торжествам Крещения Руси из Львова в Киев пустят скоростной поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. “Укрзализныця” увеличит объем перевозок на время пиковых нагрузок, связанных с празднованием 1030-летия Крещения Руси-Украины в Киеве, которое состоится 28 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныци”, передает УНН.
“Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в западном направлении ”Укрзализныця“ назначила курсирование дополнительного скоростного поезда ”Интерсити +“ №755/756 Киев — Львов — Киев на 27 и 28 июля 2018 года”, — говорится в сообщении.
В частности, поезд № 755 Киев — Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, прибудет во Львов в 05:50. Остановка предусмотрена на станции Коростень (01: 00-01: 01).
Поезд № 756 Львов — Киев отправится из Львова 27 и 28 июля в 23:00, прибудет в столицу в 5:18. Остановка предусмотрена на станции Коростень (02.57-02.58).
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.
Отметим, что 27-28 июля в Киеве пройдет Крестный ход и торжества по случаю Крещения Руси.
Как сообщал УНН, в Нацполиции планируют повысить меры безопасности на время массового празднования Крещения Руси и осуществления Крестного хода.