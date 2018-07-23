До урочистостей Хрещення Русі зі Львова до Києва пустять швидкісний поїзд

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КИЇВ. 23 липня. УНН. “Укрзалізниця” збільшить обсяг перевезень на час пікових навантажень, пов’язаних із святкуванням 1030-річчя Хрещення Руси-України у Києві, яке відбудеться 28 липня 2018 року. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниці”, передає УНН.

“Для забезпечення попиту на пасажирські перевезення в західному напрямку „Укрзалізниця“ призначила курсування додаткового швидкісного поїзда „Інтерсіті+“ № 755/756 Київ — Львів — Київ на 27 та 28 липня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, поїзд № 755 Київ — Львів вирушить із Києва 27 та 28 липня о 23:31, прибуде до Львова о 05:50. Зупинка передбачена на станції Коростень (01:00-01:01).

Поїзд № 756 Львів — Київ вирушить зі Львова 27 та 28 липня о 23:00, прибуде до столиці о 05:18. Зупинка передбачена на станції Коростень (02.57-02.58).

Квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Зазначимо, що 27-28 липня у Києві пройде Хресна Хода та урочистості з нагоди Хрещення Русі.

Як повідомляв УНН, у Нацполіції планують підвищити заходи безпеки на час масових святкувань Хрещення Русі та здійснення Хресної ходи.

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