В Украину из Латвии и Польши вернулось еще более 1,2 тыс. граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украину из Латвии и Польши накануне вернулось еще более 1,2 тысячи граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Из Латвии и Польши в Украину вернулись более 1270 граждан", - говорится в сообщении.
Так, поездом из Риги эвакуировали 650 человек, среди которых 5 иностранцев с правом проживания в Украине, остальные - украинцы.
"Выявлено пять пассажиров с признаками заболеваний, всех их передали медперсоналу. Экспресс-тесты на COVID-19 оказались отрицательными", - отмечается в сообщении.
Также, поездом из Перемышля прибыли 623 гражданина Украины и 1 иностранец.
"В ходе мероприятий проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие от пассажиров также не поступало", - говорится в сообщении.
Как указано, в Украину прибыли уже девять таких эвакуационных поездов - восемь из Польши и один из Латвии - в общем 5,5 тыс. человек.
Напомним, по состоянию на 21:00 23 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 72 305 граждан.