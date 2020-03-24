До України з Латвії та Польщі повернулося ще понад 1,2 тис. громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україну з Латвії та Польщі напередодні повернулося ще понад 1,2 тисячі громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"З Латвії та Польщі в Україну повернулися понад 1270 громадян",- йдеться в повідомленні.
Так, поїздом з Риги евакуювали 650 осіб, серед яких 5 іноземців з правом проживання в Україні, решта — українці.
"Виявлено п’ять пасажирів з ознаками захворювань, всіх їх передали медперсоналу. Експрес-тести на COVID-19 виявилися негативними", - зазначається в повідомленні.
Також, поїздом з Перемишля прибули 623 громадяни України та 1 іноземець.
"В ході заходів перевірки у цьому поїзді не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою, скарг на самопочуття від пасажирів також не надходило", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, до України прибули вже дев’ять таких евакуаційних потягів – вісім з Польщі та один з Латвії - загалом 5,5 тис. людей.
Нагадаємо, станом на 21:00 23 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 72 305 громадян.