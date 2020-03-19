В Украину сегодня прилетит 9 тыс. граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня на родину прилетит 9000 украинцев. Об этом сообщил глава Министерства инфрастуктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.
По словам, Криклия Мининфраструктуры делает все, чтобы вернуть украинцев. Организованы спецрейсы в города-хабы. Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон, Амстердам, Брюссель, Дубай, Тель-Авив, Ларнака.
"Перечень постоянно обновляется на сайте МИД. 9000 украинцев прилетят сегодня.
Дополнительно планируем 5 спецпоездов из Чехии, Польши, Германии. Это 3000 граждан", - написал Криклий.
Напомним, за четыре дня, с 14 по 18 марта 2020 года, 44 000 граждан вернули в Украину авиаперевозками.