До України сьогодні прилетить 9 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні на батьківщину прилетить 9 тисяч українців. Про це повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій у Telegram, передає УНН.
За словами, Криклія Мінінфраструктури робить усе, щоб повернути українців. Організовані спецрейси до міст-хабів. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон, Амстердам, Брюссель, Дубай, Тель-Авів, Ларнака.
“Перелік постійно оновлюється на сайті МЗС. 9 тисяч українців прилетять сьогодні.
Додатково плануємо 5 спецпотягів з Чехії, Польщі, Німеччини. Це 3 тисячі громадян”, — написав Криклій.
Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.