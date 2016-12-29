К праздникам на админгранице с Крымом усилили меры безопасности
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пограничники на админгранице с Крымом на праздники усилили места несения службы. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока.
"Места несения службы на админгранице с Крымом усилили дополнительными нарядами, провели необходимые тренировки для действий в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств", - отметил М.Сорока.
В связи с возможным увеличением количества граждан, которые будут пересекать админграницу, накануне праздников увеличено количество нарядов, осуществляющих пропускные операции.
"Ситуация напряженная, но контролируемая", - добавил М.Сорока.