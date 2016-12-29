До свят на адмінмежі з Кримом посилили заходи безпеки
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прикордонники на адмінмежі з Кримом на свята посилили місця несення служби. Про це кореспонденту УНН повідомив речник Азово-Чорноморського управління ДПСУ Максим Сорока.
"Місця несення служби на адмінмежі з Кримом посилили додатковими нарядами, провели необхідні тренування для дій у разі виникнення будь-яких непередбачуваних обставин", - зазначив М.Сорока.
У зв'язку з можливим збільшенням кількості громадян, які перетинатимуть адмінмежу, напередодні свят збільшена кількість нарядів, що здійснюють пропускні операції.
"Ситуація напружена, але контрольована" - додав М.Сорока.