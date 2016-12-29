До свят на адмінмежі з Кримом посилили заходи безпеки

"Місця несення служби на адмінмежі з Кримом посилили додатковими нарядами, провели необхідні тренування для дій у разі виникнення будь-яких непередбачуваних обставин", - зазначив М.Сорока.

У зв'язку з можливим збільшенням кількості громадян, які перетинатимуть адмінмежу, напередодні свят збільшена кількість нарядів, що здійснюють пропускні операції.

"Ситуація напружена, але контрольована" - додав М.Сорока.