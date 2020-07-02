В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-главы одного из территориальных отделений АНУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Печерский районный суд Киева направлен для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении экс-главы одного из территориальных отделений Всеукраинской общественной организации “Ассоциация налогоплательщиков Украины”, которого подозревают в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к дачи взятки должностному лицу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Сообщается, что Киевской местной прокуратурой № 6 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-председателя одного из территориальных отделений Всеукраинской общественной организации “Ассоциация налогоплательщиков Украины” в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.
“Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в крупном размере) и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (подстрекательство к оказанию должностному лицу, неправомерной выгоды) УК Украины направлен в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Так, согласно материалам следствия, подозреваемый, введя в заблуждение знакомого бизнесмена о своих якобы связях в региональном управлении ГФС, убедил последнего в необходимости передачи 20 тыс. долларов США указанным должностным лицам за принятие положительного решения в уголовном производстве, зарегистрированном в отношении него.
“В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали получение подозреваемым оговоренной суммы двумя частями — 260 тыс. грн и 240 тыс. грн соответственно. При получении второй части средств мужчину задержали”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Черниговской области будут судить чиновника МВД за мошенническую попытку завладения 20 тыс. долларов США.