До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексголови одного з територіальних відділень АППУ

Повідомляється, що Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови одного з територіальних відділень Всеукраїнської громадської організації “Асоціація платників податків України” у шахрайському заволодінні грошовими коштами шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі.

“Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах) та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання службовій особі, неправомірної вигоди) КК України скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.

Так, згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, ввівши в оману знайомого бізнесмена про свої начебто зв’язки в регіональному управлінні ДФС, переконав останнього в необхідності передачі 20 тис. доларів США вказаним посадовцям за прийняття позитивного рішення у кримінальному провадженні, зареєстрованому стосовно нього.

“У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваним обумовленої суми двома частинами — 260 тис. грн та 240 тис. грн відповідно. Під час одержання другої частини коштів чоловіка затримали”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині судитимуть посадовця МВС за шахрайську спробу заволодіння 20 тис. доларів США.