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В суд направлено обвинительное заключение по делу "единоросса" Кучерявого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении члена российской правящей политической партии "Единая Россия" и незаконной организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура автономии, вчера, 19 декабря 2019 года, по результатам проведенного предварительного расследования, передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.

Так, в ходе расследования установлено, что обвиняемый, в феврале - марте 2014 года, был активным участником организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации полуострова, а именно: обеспечивала работу незаконных блокпостов в Севастополе, осуществляла наблюдение за штабом Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, военными частями Украины.

"Участники "автоканала" передавали полученную информацию через радиостанции, координируя таким образом незаконную деятельность "самообороновцев". Позже, во время проведения "общекрымского референдума", участники организации осуществляли наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование", - отмечается в сообщении.

Напомним, Херсонский городской суд избрал меру пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Напомним, на административной границе со временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

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