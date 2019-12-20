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До суду скеровано обвинувальний акт у справі “єдинороса” Кучерявого

До суду скеровано обвинувальний акт у справі “єдинороса” Кучерявого

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” та незаконної організації "Автоканал Севастополя" Ігоря Кучерявого. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії, учора, 19 грудня 2019 року, за результатами проведеного досудового розслідування, передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації "Автоканал Севастополя", який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - йдеться в повідомленні.

Так, у ході розслідування встановлено, що обвинувачений, у лютому - березні 2014 року, був активним учасником організації "Автоканал Севастополя", яка сприяла окупації півострова, а саме: забезпечувала роботу незаконних блокпостів у Севастополі, здійснювала спостереження за штабом Військово-морських сил Збройних сил України, військовими частинами України.

"Учасники "автоканалу" передавали отриману інформацію через радіостанції, координуючи таким чином незаконну діяльність "самооборонівців". Пізніше, під час проведення "загальнокримського референдуму", учасники організації здійснювали спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалось голосування", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому у виді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося, затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру.

Нагадаємо, на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.

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