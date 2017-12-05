В ВР вызвали Луценко относительно обысков у Саакашвили

"Мы сегодня обратились к Генеральному прокурору и попросили его в 16.00 быть на трибуне и докладывать. Я думаю, что то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер", - сказал депутат.

На уточняющий вопрос журналистов, что он подразумевает под сенсационным характером сообщения Березенко заявил, что не хотел бы пока об этом говорить.

"Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты Службой безопасности и ГПУ источники финансирования так называемого "Михо-майдана". Я думаю, что те люди, которые финансируют эту площадь, будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины", - отметил парламентарий.

Напомним, в Киеве задержали Саакашвили. Ему устно объявили о подозрении якобы по статье 256 Уголовного кодекса Украины - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.