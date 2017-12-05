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До Ради викликали Луценка щодо обшуків у Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генерального прокурора Юрія Луценка викликали до Верховної Ради для надання інформації про причини обшуків у екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це в кулуарах Верховної Ради України заявив заступник глави фракції БПП Сергій Березенко, передає УНН.

“Ми сьогодні звернулися до генерального прокурора і попросили його о 16.00 бути на трибуні і доповідати. Я думаю, що те, що ви почуєте, буде мати сенсаційний характер”, — сказав депутат.

На уточню через питання журналістів що він має на увазі під сенсаційним характером повідомлення Березенко заявив, що не хотів би поки про це говорити.

“Ми попередньо знаємо, що на сьогодні розкриті Службою безпеки і ГПУ джерела фінансування так званого "Міхо-майдана“. Я думаю, що ті люди, які фінансують цей майдан, будуть серйозним сюрпризом як для преси, так і для всієї України”, — зазначив парламентарій.

Нагадаємо, у Києві затримали Саакашвілі. Йому усно оголосили про підозру нібито за статтею 256 Кримінального кодексу України — сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

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