Дополнительные железнодорожные маршруты планируют назначить в пять стран ЕС - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры планирует назначить дополнительные железнодорожные маршруты в пять стран ЕС. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"В продолжение расширения сообщения с Европой Министерство считает необходимым назначение новых железнодорожных маршрутов в страны Европы", - сказал В.Омелян.
По его словам, речь идет о Польше, Словакии, Венгрии, Германии и Румынии.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы поездки в Европу для украинцев стали дешевле.