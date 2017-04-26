Дополнительные железнодорожные маршруты планируют назначить в пять стран ЕС - В.Омелян

"В продолжение расширения сообщения с Европой Министерство считает необходимым назначение новых железнодорожных маршрутов в страны Европы", - сказал В.Омелян.

По его словам, речь идет о Польше, Словакии, Венгрии, Германии и Румынии.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы поездки в Европу для украинцев стали дешевле.