До п'яти країн ЄС планують призначити додаткові залізничні маршрути - В.Омелян

"В продовження розширення сполучення з Європою Міністерство вважає за необхідне призначення нових залізничних маршрутів до країн Європи", - сказав В.Омелян.

За його словами, мова йде про Польщу, Словаччину, Угорщину, Німеччину та Румунію.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити все, щоб поїздки до Європи для українців стали дешевшими.