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В порт Херсона зашло судно российской компании, которая под санкциями СНБО

Киев • УНН

 • 19156 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает УНН.

В порт Херсона зашло судно российской компании, которая под санкциями СНБО

"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является внесенной в санкционный список СНБО Украины. Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", - рассказал он.

Однако, Б.Бабин, отвечая на вопрос корреспондента в Facebook о том, есть ли сейчас решение украинского суда об аресте этого судна, он сказал: "Решения пока нет, но до него никто никуда не денется".

Как сообщал УНН, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.

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