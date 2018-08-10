В порт Херсона зашло судно российской компании, которая под санкциями СНБО

"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является внесенной в санкционный список СНБО Украины. Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", - рассказал он.



Однако, Б.Бабин, отвечая на вопрос корреспондента в Facebook о том, есть ли сейчас решение украинского суда об аресте этого судна, он сказал: "Решения пока нет, но до него никто никуда не денется".



Как сообщал УНН, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.



Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.