До порту Херсона зайшло судно російської компанії, яка під санкціями РНБО

"Співробітниками ГУ СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, у свою чергу, є в санкційному списку РНБО України. Судно сьогодні зайшло в Херсонський морський торговельний порт. Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Упевнений також що на цей раз справу нікому розвалити не вдасться", - розповів він.



Однак, Б.Бабін, відповідаючи на запитання дописувача у Facebook про те, чи наразі є рішення українського суду про арешт цього судна, він сказав: "Рішення поки немає, але до нього ніхто нікуди не дінеться".



Як повідомляв УНН, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.



Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.