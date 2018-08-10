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До порту Херсона зайшло судно російської компанії, яка під санкціями РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні до Херсонського морського торговельного порту зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що перебуває у списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Про це написав на своїй сторінці у Facebook постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін, передає УНН.

До порту Херсона зайшло судно російської компанії, яка під санкціями РНБО

"Співробітниками ГУ СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, у свою чергу, є в санкційному списку РНБО України. Судно сьогодні зайшло в Херсонський морський торговельний порт. Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Упевнений також що на цей раз справу нікому розвалити не вдасться", - розповів він.

Однак, Б.Бабін, відповідаючи на запитання дописувача у Facebook про те, чи наразі є рішення українського суду про арешт цього судна, він сказав: "Рішення поки немає, але до нього ніхто нікуди не дінеться".

Як повідомляв УНН, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.

Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.

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