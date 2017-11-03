В плей-офф Лиги Европы пробился еще четыре клуба

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38804 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106400 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99361 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102859 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102481 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84009 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102801 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101702 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 139766 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В плей-офф Лиги Европы пробился еще четыре клуба

В плей-офф Лиги Европы пробился еще четыре клуба

Киев  •  УНН

 • 11964 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. После окончания 24-х поединков 4-го тура группового раунда Лиги Европы стали известны имена еще 4-х участников, пробились в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Римское "Лацио" остался единственным клубом, который не терял очков в турнире (12). В домашней игре с французской "Ниццей" итальянцы выиграли только благодаря авто голу Ле Маршана в компенсированное время игры (1:0).

Кроме "Лацио" в плей-офф Лиги Европы досрочно пробился лондонский "Арсенал" (10 очков в своей группе), румынский "Стяуа" (10) и российский "Зенит" (10).

Напомним, что ранее путевку в плей-офф получили футболисты киевского "Динамо".

Украинские Национальные Новости

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