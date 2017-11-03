В плей-офф Лиги Европы пробился еще четыре клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. После окончания 24-х поединков 4-го тура группового раунда Лиги Европы стали известны имена еще 4-х участников, пробились в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Римское "Лацио" остался единственным клубом, который не терял очков в турнире (12). В домашней игре с французской "Ниццей" итальянцы выиграли только благодаря авто голу Ле Маршана в компенсированное время игры (1:0).
Кроме "Лацио" в плей-офф Лиги Европы досрочно пробился лондонский "Арсенал" (10 очков в своей группе), румынский "Стяуа" (10) и российский "Зенит" (10).
Напомним, что ранее путевку в плей-офф получили футболисты киевского "Динамо".