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До плей-оф Ліги Європи пробилося ще чотири клуби

До плей-оф Ліги Європи пробилося ще чотири клуби

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Після закінчення 24-х поєдинків 4-го туру групового раунду Ліги Європи стали відомими імена ще 4-х учасників, які пробилися до 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Римське "Лаціо" залишився єдиним клубом, який не втрачав очок в турнірі (12). У домашній грі з французькою "Ніццою" італійці виграли тільки завдяки авто голу Ле Маршана в компенсований час гри (1:0).

Крім "Лаціо" до плей-оф Ліги Європи достроково пробився лондонський "Арсенал" (має 10 очок в своїй групі), румунський "Стяуа" (10) і російський "Зеніт" (10).

Нагадаємо, що раніше путівку до плей-оф одержали футболісти київського "Динамо". 

Українські Національні Новини

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