До плей-оф Ліги Європи пробилося ще чотири клуби

Римське "Лаціо" залишився єдиним клубом, який не втрачав очок в турнірі (12). У домашній грі з французькою "Ніццою" італійці виграли тільки завдяки авто голу Ле Маршана в компенсований час гри (1:0).

Крім "Лаціо" до плей-оф Ліги Європи достроково пробився лондонський "Арсенал" (має 10 очок в своїй групі), румунський "Стяуа" (10) і російський "Зеніт" (10).

Нагадаємо, що раніше путівку до плей-оф одержали футболісти київського "Динамо".