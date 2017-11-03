До плей-оф Ліги Європи пробилося ще чотири клуби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Після закінчення 24-х поєдинків 4-го туру групового раунду Ліги Європи стали відомими імена ще 4-х учасників, які пробилися до 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Римське "Лаціо" залишився єдиним клубом, який не втрачав очок в турнірі (12). У домашній грі з французькою "Ніццою" італійці виграли тільки завдяки авто голу Ле Маршана в компенсований час гри (1:0).
Крім "Лаціо" до плей-оф Ліги Європи достроково пробився лондонський "Арсенал" (має 10 очок в своїй групі), румунський "Стяуа" (10) і російський "Зеніт" (10).
Нагадаємо, що раніше путівку до плей-оф одержали футболісти київського "Динамо".