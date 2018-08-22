В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами ООС
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня в Одессу доставили раненых в зоне проведения операции Объединенных сил бойцов. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook, передает УНН.
По его словам, в военный клинический госпиталь доставили 24 бойца, трое из которых в тяжелом состоянии.
"Встретили борт. У военных огнестрельные осколочные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, контузии. Один боец с переломом позвоночника", - отметил волонтер.
Военнослужащие будут находиться в госпитале. Объявлен сбор средств на приобретение медикаментов для пострадавших.
Напомним, 18 августа во время боевых действий на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих - 1988 по 1997 годов рождения.