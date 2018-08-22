До Одеси прибув борт із пораненими бійцями ООС
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні до Одеси доставили поранених в зоні проведення Операції Об'єднаних сил бійців. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра у Facebook, передає УНН.
За його словами, до військового клінічного госпіталю доставили 24 бійця, троє із яких у важкому стані.
"Зустріли борт. У військових вогнепальні осколкові переломи, закриті черепно-мозкові травми, контузії. Один боєць із переломом хребта", - зазначив волонтер.
Військовослужбовці перебуватимуть у госпіталі. Оголошено збір коштів на придбання медикаментів для постраждалих.
Нагадаємо, 18 серпня під час бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців - 1988 та 1997 років народження.