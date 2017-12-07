К новогодним праздникам "Укрзализныця" назначит дополнительно 19 поездов

"ПАО "Укрзализныця" для путешествий пассажиров в зимние праздники назначает дополнительные поезда. Уже открыта продажа на 15 из них, вскоре будут назначены еще 19 дополнительных поездов", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" обнародовала перечень отмененных поездов. С 10 декабря 2017 начнет действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.