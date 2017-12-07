До новорічних свят “Укрзалізниця” призначить додатково 19 поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. До новорічних свіят “Укрзалізниця планує призначити ще 19 додаткових поїздів до 15, на які вже відкрито продаж квитків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба "УЗ", передає УНН.
“ПАТ "Укрзалізниця" для подорожей пасажирів у зимові свята призначає додаткові поїзди. Вже відкрито продаж на 15 із них, незабаром будуть призначені ще 19 додаткових поїздів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оприлюднила перелік скасованих поїздів. З 10 грудня 2017 року почне діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу.