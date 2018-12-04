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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80397 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102446 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137232 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135432 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131994 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126299 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 164034 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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К опасным отходам чиновники допустили компанию без лицензии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Опасные отходы ГП "Житомирский национальный агроэкологический университет" будет вывозить фирма, которая не имеет лицензии на соответствующие услуги, передает УНН.

Тендер на сбор, хранение и дальнейшую передачу на утилизацию опасных отходов был проведен 3 декабря. Ожидаемая стоимость закупки составила 9,6 тыс. грн.

Заявку на участие в тендере подала только одна компания - ООО "ЭКО Защита-Украина". Общество стало победителем тендера и обязалось за эти средства вывезти опасные отходы. Речь идет об отработанных люминесцентных лампах.

Впрочем, реестр лицензиатов Минприроды свидетельствует о том, что ООО "ЭКО Защита-Украина" не имеет лицензии на сбор и хранение опасных отходов. Однако, заказчик этой информацией не обладал.

"Чтобы заключить одноразовый договор, поставщик не предоставляет полный пакет документов, а предоставляет только договор и акт выполненных работ", - заявили УНН в госпредприятии, пообещав пересмотреть пакет документов, представленный предприятием.

Украинские Национальные Новости

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