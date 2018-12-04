К опасным отходам чиновники допустили компанию без лицензии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Опасные отходы ГП "Житомирский национальный агроэкологический университет" будет вывозить фирма, которая не имеет лицензии на соответствующие услуги, передает УНН.
Тендер на сбор, хранение и дальнейшую передачу на утилизацию опасных отходов был проведен 3 декабря. Ожидаемая стоимость закупки составила 9,6 тыс. грн.
Заявку на участие в тендере подала только одна компания - ООО "ЭКО Защита-Украина". Общество стало победителем тендера и обязалось за эти средства вывезти опасные отходы. Речь идет об отработанных люминесцентных лампах.
Впрочем, реестр лицензиатов Минприроды свидетельствует о том, что ООО "ЭКО Защита-Украина" не имеет лицензии на сбор и хранение опасных отходов. Однако, заказчик этой информацией не обладал.
"Чтобы заключить одноразовый договор, поставщик не предоставляет полный пакет документов, а предоставляет только договор и акт выполненных работ", - заявили УНН в госпредприятии, пообещав пересмотреть пакет документов, представленный предприятием.