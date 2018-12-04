До небезпечних відходів посадовці допустили компанію без ліцензії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Небезпечні відходи ДП "Житомирський національний агроекологічний університет" вивозитиме фірма, яка не має ліцензії на відповідні послуги, передає УНН.
Тендер на збирання, зберігання та подальшу передачу на утилізацію небезпечних відходів був проведений 3 грудня. Очікувана вартість закупівлі становила 9,6 тис. грн.
Заявку на участь у тендері подала лише одна компанія - ТОВ "ЕКО Захист-Україна". Товариство стало переможцем тендеру та зобов'язалося за ці кошти вивезти небезпечні відходи. Йдеться, зокрема про відпрацьовані люмінесцентні лампи.
Утім, реєстр ліцензіатів Мінприроди свідчить про те, що ТОВ "ЕКО Захист-Україна" не має ліцензії на збирання та зберігання небезпечних відходів. Однак, замовник цією інформацію не володів.
"Аби заключити одноразовий договір, постачальник не надає повний пакет документів, а надає тільки договір і акт виконаних робіт", - заявили УНН у держпідприємстві, пообіцявши переглянути пакет документів, поданий підприємством.