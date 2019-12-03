К митингующим под НБУ присоединились обманутые вкладчики банков

"Мы присоединились к акции, потому что у нас украли деньги из украинских банков. Мы не коррупционеры, мы честно их заработали. Нас здесь более 200 человек, и наше основное требование - вернуть деньги, украденные преступным режимом", - отмечает участница акции Людмила в комментарии "Стоп коррупции".

Масштабы акции растут. В частности, сегодня количество митингующих приблизилась к 3 тыс. человек. Напомним, что ранее к акции присоединились работники металлургических заводов, которым уже четыре месяца подряд не выплачивают зарплату из-за сокрушительной политики Нацбанка, а также представители Добровольческого Движения ОУН и ветераны АТО. Инициатором акции выступила ОО "Стоп коррупции". К протестам присоединились более 10 общественных организаций, которые уже длительное время отстаивают права обычных граждан и известные своей деятельностью в Украине. Среди них - "Защита украинского народа", "Защита инвесторов", "Стоп коррупции", "Народ против коррупции", "Всеукраинское движение Финансовый площадь", "Совместный дозор", "Ассоциация борьбы с агрорейдерством", "Защита обычных людей", "Международный антикриминальный альянс", "Ассоциация защиты заемщиков", "Ассоциация защиты вкладчиков", "Наше время" и др. Некоторые из них напрямую пострадали от коррупционных схем в госучреждении.