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До мітингарів під НБУ долучилися ошукані вкладники банків

До мітингарів під НБУ долучилися ошукані вкладники банків

Київ • УНН

 • 9502 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під стінами Нацбанку вже четвертий тиждень триває акція "Зупинимо корупцію в НБУ". 3 грудня до протестів долучилися ошукані вкладники "Дельта банку", банку "Хрещатик" та банку "Фінанси та кредит", а також "ГО Спільних вкладників", повідомляє УНН.

“Ми долучилися до акції, тому що у нас вкрали гроші з українських банків. Ми не корупціонери, ми чесно їх заробили. Нас тут понад 200 осіб, й наша основна вимога — повернути гроші, вкрадені злочинним режимом”, — зазначає учасниця акції Людмила у коментарі “Стоп корупції”.

Масштаби акції зростають. Зокрема, сьогодні кількість мітингарів наблизилася до 3 тис. осіб. Нагадаємо, що раніше до акції долучилися працівники металургійних заводів, яким вже чотири місяці поспіль не виплачують зарплату через нищівну політику Нацбанку, а також представники Добровольчого Руху ОУН та ветерани АТО. Ініціатором акції виступила ГО “Стоп корупції”. До протестів приєдналися понад 10 громадських організацій, які вже тривалий час відстоюють права звичайних громадян та відомі своєю діяльністю в Україні. Серед них — “Захист українського народу”, “Захист інвесторів”, “Стоп корупції”, “Народ проти корупції”, “Всеукраїнський рух Фінансовий майдан”, “Спільна варта”, “Асоціація боротьби з агрорейдерством”, “Захист звичайних людей”, “Міжнародний антикримінальний альянс”, “Асоціація захисту позичальників”, “Асоціація захисту вкладників”, “Наш час” тощо. Деякі з них напряму постраждали від корупційних схем у держустанові.

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