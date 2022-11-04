В медучреждения ЕС эвакуировали еще более 20 украинских пациентов

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"С начала вооруженной агрессии россии против Украины, Министерство здравоохранения Украины вместе с международными партнерами, в частности Европейской комиссией, организуют эвакуационные рейсы для пострадавших граждан Украины. На этот раз в составе группы были эвакуированы гражданские, пострадавшие от вражеских обстрелов и получившие минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в страны ЕС поехали жители из Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областей. Также в группе было семь гражданских с онкологическими заболеваниями. Все они нуждаются в продолжении специализированного лечения и последующей реабилитации.

Дополнение

Уже более 2 тысяч наших граждан эвакуированы из разных регионов Украины в клиники Европы, из которых более 500 – это дети с онкологическими заболеваниями. Минздрав Украины обеспечивает транспортировку пациентов от больницы с прифронтовой территории через львовский медицинский хаб до аэродрома в Польше. А дальше воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в страны Европы для специализированного лечения.