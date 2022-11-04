До медзакладів ЄС евакуювали ще понад 20 українських пацієнтів

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"Від початку збройної агресії росії проти України, Міністерство охорони здоров’я України разом із міжнародними партнерами, зокрема Європейською комісією, організовують евакуаційні рейси для постраждалих громадян України. На цей раз у складі групи були евакуйовані цивільні, які постраждали від ворожих обстрілів та отримали мінно-вибухові травми", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, до країн ЄС поїхали мешканці з Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Київської та Івано-Франківської областей. Також у групі було семеро цивільних з онкологічними захворюваннями. Усі вони потребують продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.

Доповнення

Уже понад 2 тисячі наших громадян евакуйовано з різних регіонів України до клінік Європи, з яких понад 500 - це діти з онкологічними захворюваннями. МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні в прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. А далі повітряні шпиталі чи спеціальний авіатранспорт доправляють українців у країни Європи для спеціалізованого лікування.