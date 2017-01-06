В больницу Мечникова доставили мужчину с многочисленными ножевыми ранениями

"Вчера около десяти часов вечера из центра города был доставлен мужчина с многочисленными проникающими ножевыми ранениями брюшной полости, грудной клетки, спинно-мозговим ранением, колото-резаными ранами конечностей, шеи. Несколько часов подряд четыре бригады специалистов боролись за жизнь пациента. Анестезиологи, нейрохирурги, хирурги и травматологи больницы сработали оперативно и слаженно, и уже к часу ночи мужчина был переведен в отделение политравмы. На данный момент состояние пациента стабильное. Продолжаем наблюдение", - говорится в сообщении.