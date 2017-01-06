В больницу Мечникова доставили мужчину с многочисленными ножевыми ранениями
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 января. УНН. Так, 4 января, в Днепровскую больницу им. Мeчникова из центра города доставили мужчину с многочисленными проникающими ножевыми ранениями. Об этом написал в Facebook заведующий приемно-диагностического отделения Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Петр Давиденко, информирует УНН-Центр.
"Вчера около десяти часов вечера из центра города был доставлен мужчина с многочисленными проникающими ножевыми ранениями брюшной полости, грудной клетки, спинно-мозговим ранением, колото-резаными ранами конечностей, шеи. Несколько часов подряд четыре бригады специалистов боролись за жизнь пациента. Анестезиологи, нейрохирурги, хирурги и травматологи больницы сработали оперативно и слаженно, и уже к часу ночи мужчина был переведен в отделение политравмы. На данный момент состояние пациента стабильное. Продолжаем наблюдение", - говорится в сообщении.