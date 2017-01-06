До лікарні ім.Мечникова доставили чоловіка із чисельними ножовими пораненнями
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 січня. УНН. Так, 4 січня, до Дніпровської лікарні ім. Мeчникова із центру міста доставили чоловіка із чисельними проникаючими ножовими пораненнями. Про це написав у Facebook завідувач приймально-діагностичного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Петро Давиденко, інформує УНН-Центр.
“Вчора близько десятої години вечора з центру міста був доставлений чоловік з чисельними проникаючими ножовими пораненнями черевної порожнини, грудної клітки, спинно-мозкової пораненням, колото-різаними ранами кінцівок, шиї. Кілька годин поспіль чотири бригади фахівців боролися за життя пацієнта. Анестезіологи, нейрохірурги, хірурги і травматологи лікарні спрацювали оперативно і злагоджено, і вже до першої години ночі чоловік був переведений у відділення політравми. На даний момент стан пацієнта стабільний. Продовжуємо спостереження,” — йдеться у повідомленні.