В Киев вернулся поезд "Единение Украины"

Так, сто семьдесят пассажиров этого агитпоезда в сопровождении около двадцати работников железнодорожного транспорта посетили немало населенных пунктов.

Организаторы акции вручили каравай семьям погибших героев Небесной Сотни - Владимиров Кульчицкого и Бойкива.

Как отметил атаман "Трухановой Сечи" Николай Бондарь, каждый раз для путешествия готовили несколько другой формат, желающих поехать в эту поездку было гораздо больше.

Участники акции посетили Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Тернополь, Черновцы, Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Ужгород, Сянки, Луцк, Ровно и другие населенные пункты.

Напомним, первый агитационный поезд "Трухановская Сич" из Киева на восток Украины отправился 20 апреля 2016. Тогда "Укрзализныця" предоставила девять вагонов, в которых волонтеры везли пасхальные подарки для детей и взрослых, военных, находившихся в прифронтовой зоне, продуктовые наборы и украиноязычные книги. Поезд следовал по маршруту Киев - Полтава - Харьков - Бахмут - Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка - Лозовая - Красноград - Харьков - Полтава - Киев в течение девяти дней.