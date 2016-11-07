До Києва повернувся потяг Єднання України
Київ • УНН
КИЇВ-ВІННИЦЯ. 7 листопада. УНН. Після 18 днів подорожі західними містами України 6 листопада до Києва повернувся третій потяг Єднання України “Труханівська Січ”. Маршрут потяга пролягав через багато міст. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ПАТ “Укрзалізниця”.
Так, сто сімдесят пасажирів цього агітпоїзда у супроводі близько двадцяти працівників залізничного транспорту відвідали чимало населених пунктів.
Організатори акції вручили коровай родинам загиблих героїв Небесної Сотні — Володимирів Кульчицького та Бойківа.
Як зазначив атаман “Труханівської Січі” Микола Бондар, щоразу для подорожі готували дещо інший формат, бажаючих поїхати в цю мандрівку було набагато більше.
Учасники акції відвідали Вінницю, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Сянки, Луцьк, Рівне та інші населені пункти.
Нагадаємо, перший агітаційний поїзд “Труханівська Січ” з Києва на Схід України відправився 20 квітня 2016 року. Тоді Укрзалізниця надала дев’ять вагонів, у яких волонтери везли великодні подарунки для дітей і дорослих, військових, які перебували у прифронтовій зоні, продуктові набори й україномовні книжки. Поїзд курсував за маршрутом Київ — Полтава — Харків — Бахмут — Красний Лиман — Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка — Лозова — Красноград — Харків — Полтава — Київ упродовж дев’яти днів.