До Києва повернувся потяг Єднання України

Так, сто сімдесят пасажирів цього агітпоїзда у супроводі близько двадцяти працівників залізничного транспорту відвідали чимало населених пунктів.

Організатори акції вручили коровай родинам загиблих героїв Небесної Сотні — Володимирів Кульчицького та Бойківа.

Як зазначив атаман “Труханівської Січі” Микола Бондар, щоразу для подорожі готували дещо інший формат, бажаючих поїхати в цю мандрівку було набагато більше.

Учасники акції відвідали Вінницю, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Сянки, Луцьк, Рівне та інші населені пункти.

Нагадаємо, перший агітаційний поїзд “Труханівська Січ” з Києва на Схід України відправився 20 квітня 2016 року. Тоді Укрзалізниця надала дев’ять вагонів, у яких волонтери везли великодні подарунки для дітей і дорослих, військових, які перебували у прифронтовій зоні, продуктові набори й україномовні книжки. Поїзд курсував за маршрутом Київ — Полтава — Харків — Бахмут — Красний Лиман — Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка — Лозова — Красноград — Харків — Полтава — Київ упродовж дев’яти днів.