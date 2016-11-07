До Києва повернувся потяг Єднання України

$41.320.07
47.030.11
ukru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 18936 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 21536 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 15766 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 37299 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 166628 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 142329 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144902 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136788 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 137124 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196885 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 54775 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 69091 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 74709 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 70968 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 48644 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 18940 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 21542 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 24075 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 33165 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 71218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 12614 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 16614 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 18203 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 113649 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 115055 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

До Києва повернувся потяг Єднання України

Київ • УНН

 • 11909 перегляди

КИЇВ-ВІННИЦЯ. 7 листопада. УНН. Після 18 днів подорожі західними містами України 6 листопада до Києва повернувся третій потяг Єднання України “Труханівська Січ”. Маршрут потяга пролягав через багато міст. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ПАТ “Укрзалізниця”.

До Києва повернувся потяг Єднання України

Так, сто сімдесят пасажирів цього агітпоїзда у супроводі близько двадцяти працівників залізничного транспорту відвідали чимало населених пунктів.

Організатори акції вручили коровай родинам загиблих героїв Небесної Сотні — Володимирів Кульчицького та Бойківа.

Як зазначив атаман “Труханівської Січі” Микола Бондар, щоразу для подорожі готували дещо інший формат, бажаючих поїхати в цю мандрівку було набагато більше.

Учасники акції відвідали Вінницю, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Сянки, Луцьк, Рівне та інші населені пункти.

Нагадаємо, перший агітаційний поїзд “Труханівська Січ” з Києва на Схід України відправився 20 квітня 2016 року. Тоді Укрзалізниця надала дев’ять вагонів, у яких волонтери везли великодні подарунки для дітей і дорослих, військових, які перебували у прифронтовій зоні, продуктові набори й україномовні книжки. Поїзд курсував за маршрутом Київ — Полтава — Харків — Бахмут — Красний Лиман — Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка — Лозова — Красноград — Харків — Полтава — Київ упродовж дев’яти днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.36
Bitcoin
$85,813.40
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.78
Золото
$3,237.74
Ethereum
$1,630.93