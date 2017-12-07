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К концу года вузы должны разместить на сайтах правила вступления 2018 года

К концу года вузы должны разместить на сайтах правила вступления 2018 года

Киев  •  УНН

 • 9827 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. К концу года высшие учебные заведения Украины должны подготовить и разместить на своих сайтах правила вступительной кампании 2018 года. Об этом шла речь во время региональных совещаний-семинаров по вступительной кампании 2018 года, сообщает пресс-служба МОН Украины, передает УНН.

"После официальной регистрации в Минюсте Условий приема на 2018 год, разработанных МОН, задачей учебных заведений является создание собственных Правил приема. Это должно быть выполнено в течение декабря. Также до конца года Правила должны быть внесены в единую государственную электронную базу в сфере образования и обнародованы на веб-страницах заведений", - отметил начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Учреждения должны внести в ЕГЭБО и конкурсные предложения и параметры требований к поступающим на те или иные образовательные программы. Основные конкурсные предложения, то есть те, где может быть бюджетный набор, тоже нужно внести до 31 декабря. Они будут учтены при формировании государственного заказа. Небюджетные конкурсные предложения можно вносить до 1 мая 2018.

Напомним, фиксированный перечень конкурсных предметов, ВНО в магистратуру с "Права" и "Международного права", 7 заявлений на бюджет и 150 баллов на врачебные специальности - эти и другие новации ждут абитуриентов 2018. Они предусмотрены Условиями приема на обучение в учреждения высшего образования в 2018 году, уже прошли регистрацию в Министерстве юстиции.

 

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