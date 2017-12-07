До кінця року виші мають розмістити на сайтах правила вступу на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. До кінця року вищі навчальні заклади України мають підготувати та розмістити на своїх сайтах правила вступної кампанії 2018 року. Про це йшлося під час регіональних нарад-семінарів щодо вступної кампанії 2018 року, повідомляє прес-служба МОН України, передає УНН.
“Після офіційної реєстрації в Мін’юсті Умов прийому на 2018 рік, розроблених МОН, завданням закладів освіти є створення власних Правил прийому. Це має бути виконано упродовж грудня. Також до кінця року Правила мають бути внесені до єдиної державної електронної бази у сфері освіти та оприлюднені на веб-сторінках закладів”, — зазначив начальник Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.
Заклади мають внести до ЄДЕБО й конкурсні пропозиції та параметри вимог до вступників на ті чи інші освітні програми. Основні конкурсні пропозиції, тобто ті, де може бути бюджетний набір, теж потрібно внести до 31 грудня. Вони будуть враховані під час формування державного замовлення. Небюджетні конкурсні пропозиції можна вносити до 1 травня 2018-го.
Нагадаємо, фіксований перелік конкурсних предметів, ЗНО на магістратуру з “Права” та “Міжнародного права”, 7 заяв на бюджет та 150 балів на лікарські спеціальності — ці та інші новації чекають вступників 2018-го. Вони передбачені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році, які вже пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції.