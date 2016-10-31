В Иловайск прибыли два эшелона с военной техникой из России

"Из России за прошедшие несколько дней прибыла очередная партия подкрепление для боевиков. На станцию ​​Иловайск прибыло два эшелона с военной техникой, материально-техническими средствами для ведения боевых действий, шесть цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказал А.Лысенко.

Кроме того, он добавил, что в Харцызск направили семь вагонов с боеприпасами, два с продуктами питания и один с обмундированием.

"На станции Кутейниково и Ровеньки - по семь цистерн с горюче-смазочными материалами", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 30 на 31 октября, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, восемь бойцов получили ранения.