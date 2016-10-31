В Иловайск прибыли два эшелона с военной техникой из России
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Из России в Иловайск прибыли два эшелона с военной техникой и материально-техническими средствами для ведения боевых действий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Из России за прошедшие несколько дней прибыла очередная партия подкрепление для боевиков. На станцию Иловайск прибыло два эшелона с военной техникой, материально-техническими средствами для ведения боевых действий, шесть цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказал А.Лысенко.
Кроме того, он добавил, что в Харцызск направили семь вагонов с боеприпасами, два с продуктами питания и один с обмундированием.
"На станции Кутейниково и Ровеньки - по семь цистерн с горюче-смазочными материалами", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 30 на 31 октября, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, восемь бойцов получили ранения.