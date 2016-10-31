До Іловайська прибуло два ешелони з військовою технікою з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З Росії до Іловайська прибуло два ешелони з військовою технікою і матеріально-технічними засобами для ведення бойових дій. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"З Росії за минулі кілька днів прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ прибуло два ешелони з військовою технікою, матеріально-технічними засобами для ведення бойових дій, шість цистерн з паливно-мастильними матеріалами", - сказав А.Лисенко.
Крім того він додав, що до Харцизька направили сім вагонів з боєприпасами, два з продуктами харчування та один з обмундируванням.
"До станції Кутейникове та Ровеньки - по сім цистерн з паливно-мастильними матеріалами", — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 30 на 31 жовтня, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, восьмеро бійців зазнали поранень.