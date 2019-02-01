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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78314 просмотра

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В ГПУ вызвали экс-министра финансов Колобова

В ГПУ вызвали экс-министра финансов Колобова

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Бывшего министра финансов Юрия Колобова вызвали в Генеральную прокуратуру Украины. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ, передает УНН.

"Колобов Юрий Владимирович, 08.04.1973 г.р. (Киевская область, Обуховский район, с. Романков, ул. Лесная, 131-Е), в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 18.02.2019 в 11 часов 00 минут к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдара В.А. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 808-В для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 и другими статьями УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году суд по ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал 199,4 млн грн, принадлежащих экс-министру финансов Украины Юрию Колобову.

Сообщалось, что экс-министр финансов Украины с целью сокрытия денежных средств, полученных путем злоупотребления служебным положением, разместил их на счетах ПАО "Фидобанк", открытых на имя своей матери В.Шульц.

Как сообщал УНН, в 2018 году Печерский районный суд столицы снял арест с двух квартир, а также трех машиномест, зарегистрированных на жену Колобова.

В феврале 2018 года Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство против бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова по подозрению в служебной халатности при выделении госсредств в сумме 220 млн грн на обустройство спецлинии "Укртелекома".

Суд отменил арест 199,4 млн грн средств на счетах в банке ПАО "Фидобанк", открытых на имя матери бывшего министра финансов Юрия Колобова после закрытия в отношении него уголовного производства.

Украинские Национальные Новости

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