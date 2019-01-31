В ГПУ подадут доработанное представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На этой или в начале следующей недели ГПУ повторно внесет представлением на снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича. Об этом в эфире украинского телеканала "ZIK" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
"Я уверен, что на этой или в начале следующей недели Генеральная прокуратура Украины повторно внесет представление на снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича", - отметил Холодницкий.
По мнению господина Холодницкого, претензии, которые выдвинула Генпрокуратура к представлению о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича, не является основанием для его возвращения.
"Очень интересная позиция псевдоактивистов, которые кричали, что это представление САП сделало прекрасно, когда об этом стало известно. А когда представление вернули, позиция активистов стала противоположная, что якобы САП специально подготовила некачественное представление. То есть если хорошее, то НАБУ сделало, а плохое - это САП", - сказал Холодницкий.
В то же время руководитель САП добавил, что дал распоряжение устранить все недостатки в этом представлении, даже комы.
"Я уверен, что на этой неделе или в начале следующей представления на Дубневичей будет повторно внесено в ГПУ", - отметил Холодницкий.
Ранее УНН сообщал, 14 января Генпрокуратура заявила, что представление на Дубневича требует существенной доработки.
Как сообщал УНН, Генпрокуратура получила представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича.
Напомним, НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.