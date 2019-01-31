До ГПУ подадуть доопрацьоване подання на зняття недоторканності з нардепа Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Цього або на початку наступного тижня ГПУ повторно внесе поданням на зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича. Про це в ефірі українського телеканалу “ZIK” заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
"Я впевнений, що цього або на початку наступного тижня Генеральна прокуратура України повторно внесе поданням на зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича", - зазначив Холодницький.
На думку пана Холодницького, претензії, які висунула Генпрокуратура до подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича, не є підставою для його повернення.
"Дуже цікава позиція псевдоактивістів, які кричали, що це подання САП зробило прекрасно, коли про це стало відомо. А коли подання повернули, позиція активістів стала протилежна, що нібито САП спеціально підготувала неякісне подання. Тобто якщо хороше, то НАБУ зробило, а погане – це САП”, – сказав Холодницький.
Водночас керівник САП додав, що дав розпорядження усунути всі недоліки в цьому поданні, навіть коми.
"Я впевнений, що цього тижня або на початку наступного подання на Дубневичів буде повторно внесене ГПУ”, – зауважив Холодницький.
Раніше УНН повідомляв, 14 січня Генпрокуратура заявила, що подання на Дубневича потребує суттєвого доопрацювання.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратура отримала подання на зняття недоторканності з нардепа Дубневича.
Нагадаємо, НАБУ та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних проваджень, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд гривень.