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К эпицентру взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области выехала бронетехника - А.Матиос

К эпицентру взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области выехала бронетехника - А.Матиос

Киев  •  УНН

 • 6639 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. К эпицентру взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области выехала бронетехника. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"На данный момент благодаря мужеству заместителя руководителя СБУ в Харьковской области и командования воинской части, которая осуществляет охрану, осуществлен выезд на бронетехнике на максимально приближенное (расстояние - ред.) к эпицентру этих взрывов", - сказал А.Матиоса.

По словам А.Матиоса, оснований для паники нет.

Он отметил, что всю информацию, которая будет касаться безопасности населения, будет предоставлять штаб, действующий на территории Балаклеи Харьковской области.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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