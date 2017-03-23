До епіцентру вибухів на складі боєприпасів на Харківщині виїхала бронетехніка - А.Матіос (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До епіцентру вибухів на складі боєприпасів на Харківщині виїхала бронетехніка. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
“На даний момент завдяки мужності заступника керівника СБУ у Харківської області та командування військової частини, яка здійснює охорону, здійснено виїзд на бронетехніці на максимально наближену (відстань — ред.) до епіцентру цих вибухів”, — сказав А.Матіос.
За словами А.Матіоса, підстав для паніки немає.
Він зазначив, що всю інформацію, яка стосуватиметься безпеки населення, буде надавати штаб, що діє на території Балаклії Харківської області.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.