Ко Дню влюбленных: ученые выяснили, что быть одиноким полезно для здоровья

Выяснилось, в частности, что одинокие люди более активны во время общения в соцсетях и имеют больше онлайн-друзей. При этом психологи отмечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в более зрелом возрасте.

Одиночки, кроме того, имеют больше возможностей развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше склонны к ожирению и обычно более стройные.

В то же время у людей без пары остается больше времени на творчество и развитие личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру, свидетельствуют результаты исследований.

Кроме того, как сообщает издание US News, люди, которые не имеют отношений, спят лучше. Одинокие, по результатам исследования, в среднем проводят во сне 7,13 часа в сутки — больше, чем люди в отношениях, овдовевшие, разведенные или в отношениях на расстоянии. Мало того, что они могут спать больше, отдельные люди будут спать лучше благодаря тому, что никто рядом не шумит, не крутится, не храпит и не ворует одеяло.

Как сообщал УНН, в День святого Валентина, 14 февраля, в Украине поженятся 1830 пар.