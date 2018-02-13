До Дня закоханих: науковці з'ясували, що бути самотнім корисно для здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Холостяки та холостячки мають чимало переваг у порівнянні з тими, хто живе “з парою”. Про це свідчать результати різних наукових досліджень, передає УНН з посиланням на The Independent.
З’ясувалося, зокрема, що самотні люди активніші під час спілкування в соцмережах та мають більше онлайн-друзів. При цьому психологи наголошують, що друзі, не пов’язані з сім’єю, дуже важливі для гарного настрою, особливо в більш зрілому віці.
Одинаки, крім того, мають більше можливостей розвиватися фізично. Дослідження показали, що самотні менше схильні до ожиріння і зазвичай більш стрункі.
Водночас у людей без пари залишається більше часу на творчість та розвиток особистості. Незаміжні і неодружені більш мотивовані до отримання освіти і роблять більш успішну кар’єру, свідчать результати досліджень.
Крім того, як повідомляє видання US News, люди, які не мають стосунків, сплять краще. Самотні, за результатами дослідження, в середньому проводять уві сні 7,13 години на добу — більше, ніж люди у стосунках, овдовілі, розлучені або у стосунках на відстані. Мало того, що вони можуть спати більше, окремі люди спатимуть краще завдяки відсутності шурудіння, перевертань, хропіння або крадіжки покривала партнером.
Як повідомляв УНН, у день святого Валентина, 14 лютого, в Україні візьмуть шлюб 1830 пар.