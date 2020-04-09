Ко дню годовщины освобождения Одессы жителей города призвали не нарушать карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. К годовщине освобождения Одессы жителей города, который отмечается 10 апреля, призвали соблюдать правила и нормы карантина, а также напомнили об ответственности за их нарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Граждане, которые имеют в виду почтить память героев-освободителей возложением цветов к важным и памятных для каждого одессита мемориалов, должны четко придерживаться требований закона, определенных Правительством карантина, а главное - не подвергать риску заболевания себя и окружающих", - говорится в сообщении.
В полиции напоминают, что решением Кабинета министров Украины запрещается: проводить любые массовые мероприятия; выходить из дома без масок и документов; передвигаться по улицам группами более двух лиц; посещать зоны отдыха - парки, скверы, спортивные и детские площадки, прибрежные зоны; самовольно оставлять места обсервации. Граждане, относящиеся к группе повышенного риска (вернулись из-за границы или старше 60 лет), обязаны находиться на самоизоляции и воздерживаться от контакта с другими людьми. Срок самоизоляции - 14 суток для лиц первой категории и до снятия карантина - для пожилых людей.
Отмечается, что полицейские контролируют выполнение этих ограничений и запретов, единственная цель которых - не допустить распространения опасной болезни в регионе, остановить эпидемию и избежать человеческих жертв. Их нарушение влечет за собой административную (ст.44-3 КоАП) или даже уголовную (325 УК) ответственность.
"Вместе с тем, напоминаем о необходимости соблюдения требований закона, не связанных с карантином, однако в такие даты 10 апреля вступает в особую актуальность. Речь идет о запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент. Согласно законодательству, за подобные нарушения также предусмотрена административная (ст.173-3 КУоАП) и уголовная (ст. 436-1 УК) ответственность", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Одесской городской клинической инфекционной больницы на 9 апреля находится 20 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии.