Ко дню годовщины освобождения Одессы жителей города призвали не нарушать карантин

КИЕВ. 10 апреля. УНН. К годовщине освобождения Одессы жителей города, который отмечается 10 апреля, призвали соблюдать правила и нормы карантина, а также напомнили об ответственности за их нарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.