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До дня річниці визволення Одеси жителів міста закликали не порушувати карантин

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. До річниці визволення Одеси жителів міста, який святкують 10 квітня, закликали дотримуватися правил та норм карантину, а також нагадали про відповідальність через їх порушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Громадяни, які мають на думці вшанувати пам’ять героїв-визволителів покладанням квітів до важливих та пам’ятних для кожного одесита меморіалів, повинні чітко дотримуватися вимог закону, визначених Урядом карантинних обмежень, а головне – не піддавати ризику захворювання себе та оточуючих", - сказано у повідомленні.

У поліції нагадують, що рішенням Кабінету міністрів України заборонено: проводити будь-які масові заходи; виходити з дому без масок та документів; пересуватися вулицями групами більше двох осіб; відвідувати зони відпочинку - парки, сквери, спортивні та дитячі майданчики, прибережні зони; самовільно залишати місця обсервації. Громадяни, які відносяться до групи підвищеного ризику (повернулися з-за кордону чи старші 60-ти років), зобов’язані перебувати на самоізоляції і утримуватися від контакту з іншими людьми. Термін самоізоляції - 14 діб для осіб першої категорії та до зняття карантинних обмежень – для літніх людей.

Зазначається, що поліцейські контролюють виконання цих обмежень та заборон, єдина мета яких – не допустити поширення небезпечної хвороби в регіоні, зупинити епідемію та уникнути людських жертв. Їх порушення тягне за собою адміністративну (ст.44-3 КУпАП) або навіть кримінальну (325 ККУ) відповідальність.

"Разом з тим, нагадуємо про необхідність дотримання вимог закону, що не пов’язані з карантином, проте у такі дати як 10 квітня набувають особливої актуальності. Йдеться про заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та георгіївських (гвардійських) стрічок. Відповідно до законодавства, за подібні порушення також передбачена адміністративна (ст.173-3 КУпАП) та кримінальна (ст. 436-1 ККУ) відповідальність", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на 9 квітня перебуває 20 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них — у тяжкому стані.

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