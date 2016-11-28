В Днепропетровскую областную больницу попали 6 раненых бойцов из зоны АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 ноября. УНН. За выходные в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова попали шесть раненых бойцов из зоны АТО. Об этом сообщил корреспонденту УНН главный врач ОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.
У военных ранения от мин и пуль. Трое бойцов находятся в тяжелом состоянии, один - в очень тяжелом. Последний получил ранения во время разрыва фугаса.
Сейчас всем пострадавшим переливают кровь. Военных доставили из Донецкой и Луганской областей.