В Днепропетровскую областную больницу попали 6 раненых бойцов из зоны АТО

У военных ранения от мин и пуль. Трое бойцов находятся в тяжелом состоянии, один - в очень тяжелом. Последний получил ранения во время разрыва фугаса.

Сейчас всем пострадавшим переливают кровь. Военных доставили из Донецкой и Луганской областей.